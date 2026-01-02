Magh Mela 2026: माघ मेला में नहीं होगी यात्रा की परेशानी, गोरखपुर-वाराणसी समेत 7 मार्गों पर टीम एक्टिव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज में माघ मेला स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और सुचारू आवागमन उपलब्ध कराने के लिए परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों।

अधिकारियों ने बताया कि मेला क्षेत्र में झूसी, लेप्रोसी, बेला कछार और नेहरू पार्क में अस्थायी बस स्टेशनों पर वर्कशाप का कार्य पूरा हो चुका है। सभी पांच चेक पोस्ट कार्यरत हैं और 250 बेड का जर्मन हैंगर भी तैयार कर लिया गया है। मुख्य पर्व स्नानों पर दो दिन पहले से एक दिन बाद तक समिति के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, जबकि स्थानीय अधिकारी नियमित रूप से तैनात हैं।

गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, मिर्जापुर, चित्रकूट और कानपुर कुल सात मार्गों पर क्यूआरटी टीमें सक्रिय हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने मंत्री को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल टायलेट, अलाव, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, पूछताछ काउंटर और आवागमन सूचना प्लेक्सी लगाए गए हैं।