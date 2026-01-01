माघ मेला के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, प्रयागराज-लखनऊ के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; टाइम टेबल जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रयागराज में चलने वाले माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने भी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमान पर तैयारी की है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन प्रयागराज से लखनऊ के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।

ट्रेन 04293 स्पेशल 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 18 जनवरी को भी मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयाग से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी। इसी तरह लखनऊ से प्रयाग जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेलवे मौनी अमावस्या पर 17 जनवरी को ट्रेन 04292 का संचालन करेगा। यह ट्रेन 17 जनवरी को दोपहर दो बजे चलकर रात 7:55 बजे प्रयाग पहुंचेगी।