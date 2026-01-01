माघ मेला के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, प्रयागराज-लखनऊ के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; टाइम टेबल जारी
माघ मेले के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने प्रयागराज से लखनऊ के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ट्रेन 04293 प्रयाग से 15, 18, 23 जनवरी और 1 फरवरी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रयागराज में चलने वाले माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने भी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमान पर तैयारी की है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन प्रयागराज से लखनऊ के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
ट्रेन 04293 स्पेशल 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 18 जनवरी को भी मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयाग से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी। इसी तरह लखनऊ से प्रयाग जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेलवे मौनी अमावस्या पर 17 जनवरी को ट्रेन 04292 का संचालन करेगा। यह ट्रेन 17 जनवरी को दोपहर दो बजे चलकर रात 7:55 बजे प्रयाग पहुंचेगी।
बंद होगा प्रयागराज संगम स्टेशन
माघ मेला को देखते हुए प्रमुख स्नान पर्वों पर प्रयागराज संगम स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि सभी प्रमुख स्नान के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक प्रयागराज संगम स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस स्टेशन की ट्रेन को दूसरे टर्मिनल से चलाया जाएगा।
