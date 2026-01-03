प्रयागराज माघ मेले के दौरान प्रयाग स्टेशन पर रुकेंगी 14 अतिरिक्त ट्रेनें, लाभांवित होंगे तीर्थ यात्री
जागरण संवाददाता, लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज में शनिवार से प्रारंभ माघ मेला-2026 के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए बड़ी सुविधा प्रदान की है। उत्तर रेलवे ने 14 गाड़ियों का प्रयाग स्टेशन पर दो मिनट का अस्थाई ठहराव 20 फरवरी तक स्वीकृत किया है।
वहीं, गोरखपुर व प्रयागराज जंक्शन से 13 से 15 जनवरी तक चलने वाली 22549/22550 गोरखपुर-प्रयागराज जंक्शान-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ में यात्रा समाप्त करेगी व लखनऊ से ही चलाई जाएगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, 20941 बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 12382 नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस, 12669 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, 22434 आनंद विहार टर्मिनस-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस, 18205 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, 22550 प्रयागराज जं0-गोरखपुर एक्सप्रेस, 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया एक्सप्रेस, 22584 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस, 22468 गांधीनगर कैपिटल-वाराणसी एक्सप्रेस, 22613 रामेश्वरम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस, 22969 ओखा-वाराणसी एक्सप्रेस, 14231 प्रयागराज संगम-बस्ती एक्सप्रेस, 22549 गोरखपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस, 14232 बस्ती-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस अब 20 फरवरी तक अस्थाई रूप से प्रयाग स्टेशन पर दो मिनट ठहरेगी।
