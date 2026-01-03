प्रयागराज माघ मेला पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दीं शुभकामनाएं
Magh Mela 2026: पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू मेले में 75 वर्षों बाद दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं। 75 वर्षों साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रयागराज में शनिवार को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ माघ मेला का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के लोगों को माघ मेला पर शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है। एक्स हैंडल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "श्रीगङ्गादेव्यै नमः माघ मेला के शुभारंभ एवं पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु तीर्थराज प्रयाग पधारे सभी पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों एवं कल्पवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मां गंगा, मां यमुना एवं मां सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही प्रार्थना है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी माघ मेला पर लोगों को शुभकामना दी है। उन्होंने लिखा कि माघ मेला के पावन शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स हैंडल पर लिखा है, “प्रयागराज माघ मेला 2026 के शुभारंभ व प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के इस दिव्य अवसर पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आध्यात्म, आस्था और संस्कृति के इस महासंगम में पावन संगम भूमि पर सभी पूज्य साधु-संतों, कल्पवासियों व श्रद्धालुओं का सादर स्वागत एवं अभिनंदन है। मां गंगा की पावन धारा एवं पवित्र संगम की पुण्यभूमि आप सभी के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध करे, यही मंगलकामना है। जय तीर्थराज प्रयाग।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि संगम की पावन धरती पर पुण्य महोत्सव। माघ मेला के शुभारंभ एवं पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी साधु - संतों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
75 वर्षों बाद शुभ का दुर्लभ संयोग
माघ मेला में इस वर्ष पौष पर्णिमा पर 75 वर्षों बाद शुभ का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार का माघ मेला तीन जनवरी से शुरु हुआ है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू मेले में 75 वर्षों बाद दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं। 75 वर्षों साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हो रही है। रविवार को 75 साल बाद रविवार को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार माघ मेला में ग्रहों की विशेष स्थिति के यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है। मेला की अवधि 15 फरवरी तक रहेगी, जिसमें छह मुख्य स्नान पर्व आयोजित किए जाएंगे।
श्रीगङ्गादेव्यै नमः— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 3, 2026
माघ मेला के शुभारंभ एवं पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु तीर्थराज प्रयाग पधारे सभी पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों एवं कल्पवासियों का हार्दिक स्वागत… pic.twitter.com/fNWrWeeJSX
माघ मेला के पावन शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 3, 2026
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।