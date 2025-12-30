लुलु मॉल के दो बैंक अकाउंट सीज, 23 करोड़ रुपये इनकम टैक्स बकाया होने पर की गई बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आयकर विभाग ने बकाया टैक्स जमा न करने पर लुलु मॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लुलु माल के दो खातों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई 23 करोड़ रुपये बकाया होने पर की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लुलु मॉल पर 23 करोड़ रुपये आयकर का बकाया है। आयकर विभाग के लखनऊ सर्किल एक के उपनिदेशक की ओर से कई बार लुलु माल प्रशासन को नोटिस भेजी गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस देने के बावजूद लुलु माल प्रशासन ने अपना बकाया जमा नहीं किया था।