लुलु मॉल के दो बैंक अकाउंट सीज, 23 करोड़ रुपये इनकम टैक्स बकाया होने पर की गई बड़ी कार्रवाई
आयकर विभाग ने बकाया टैक्स जमा न करने पर लुलु मॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लुलु माल के दो खातों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई 23 करोड़ र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। आयकर विभाग ने बकाया टैक्स जमा न करने पर लुलु मॉल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लुलु माल के दो खातों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई 23 करोड़ रुपये बकाया होने पर की गई है।
लुलु मॉल पर 23 करोड़ रुपये आयकर का बकाया है। आयकर विभाग के लखनऊ सर्किल एक के उपनिदेशक की ओर से कई बार लुलु माल प्रशासन को नोटिस भेजी गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस देने के बावजूद लुलु माल प्रशासन ने अपना बकाया जमा नहीं किया था।
इसके चलते लुलु माल के दो बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। अब लुलु माल प्रशासन इन खातों का उपयोग नहीं कर सकेगा। अपने रखरखाव व अन्य मदों के लिए माल प्रशासन इन दोनों खातों से रुपयों को नहीं निकाल सकेगा। हालांकि, इन खातों में रकम जमा करने की अनुमति होगी। बकाया टैक्स जमा करने पर खाते रिलीज हो सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।