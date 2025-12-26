लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू, उद्घाटन को लेकर भी मिल गया हिंट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे के काम को गति देने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतिरत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे के काम को गति देने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को स्थानांतिरत करवाने का काम तेज कर दिया है। कार्यदायी संस्था ने उन स्थानों को पक्का करवा रहे हैं, जहां ट्रांसमिशन के पोल लगाने हैं।
यह बिजली के पोल हापुड़ से बनकर आ गए हैं। जहां पोल लगाने हैं, वहां जमीन के नीचे पाइलिंग करके उस स्थान को कंक्रीट से पक्का किया जा रहा है। एनएचएआइ अधिकारियों के मुताबिक सत्तर दिन के भीतर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन को संबंधित पोल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और फिर गर्डर रखने का काम किया जाएगा।
एनएचएआइ अफसरों ने बताया कि जनवरी, फरवरी माह में जो भी लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे के बीच फिनिशिंग के काम शेष बचे हैं, उन्हें अतिरिक्त टीमें लगाकर पूरा कराया जा रहा है। इन कार्यों की चौबीसों घंटे मानीटरिंग की जा रही है। क्योंकि प्राधिकरण ने पीएमओ कार्यालय को अवगत करा दिया है कि मार्च 2026 में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जा सकता है।
इसलिए काम भी समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाने के साथ ही गुणवत्तापरक काम करने का प्रयास प्राधिकरण कर रहा है। साथ ही टोल के साथ ही एक्सप्रेस वे पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को भी शुरू करने का प्रयास है। एक्सप्रेस वे पर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप सहित कई अन्य सुविधाएं भी एक्सप्रेस वे पर राहगीरों को दे रहा है। 63 किमी एक्सप्रेस वे का सफर यात्री 40 मिनट में पूरा कर सकेंगे।
