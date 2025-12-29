लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर हाईटेंशन लाइन कब से होगी शिफ्ट? सामने आया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेस वे में बाधा बनी ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करने की तिथि पहले 18 से 27 दिसंबर थी। अब यह बढ़ाकर चार जनवरी से 15 जनवरी के बीच कर दी गई है। एक्सप्रेस वे का काम कर रही कार्यदायी संस्था पीएनसी अब सिर्फ पोल खड़ा करने के लिए बनाई गई कंक्रीट की प्लिंथ ही बना पायी है। यह मजबूत होगी और फिर इस पर बिजली का पोल खड़ा करके लाइन को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसमिशन की लाइन को शिफ्ट करने के लिए शटडाउन की तिथि घट बढ़ सकती है लेकिन यह काम जनवरी के प्रथम सप्ताह में हर हाल में शुरू कर दिया जएगा। बता दें कि अगर इस काम में कार्यदायी संस्था ने विलंब किया तो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन की तिथि जो पीएमओ मार्च में भेजी गई है, वह बढ़ भी सकती है। इसलिए एनएचएआइ के अफसर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहते।