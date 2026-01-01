नए साल पर लखनऊ चिड़ियाघर में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, चिल्ड्रेन पार्क लोगों को खूब आया पसंद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नए साल के पहले दिन लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। सुबह से ही उमड़ने लगी भीड़ शाम तक जारी रही और कुल 24,592 लोगों ने प्राणी उद्यान का भ्रमण किया। यह आंकड़ा पिछले दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रहा, जब 2024 में 17,507 और 2025 में 17,630 दर्शक पहुंचे थे।

चिल्ड्रेन पार्क बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, जहां 6,692 बच्चों ने नए झूलों का मजा लिया। वहीं 1,316 दर्शकों ने बालरेल की सवारी कर रोमांच का अनुभव किया और 135 लोगों ने तितली पार्क का दीदार किया। छुट्टी के माहौल में फूड कोर्ट और कैंटीन पर दर्शकों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया।



सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही। भीड़ के दौरान 15–20 बच्चे परिजनों से बिछड़ गए थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत तलाश कर सुरक्षित उनके माता-पिता से मिलवा दिया। दोनों प्रवेश द्वारों की पार्किंग क्षमता फुल रही। टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाकर कुल 13 की गई, जिससे प्रवेश प्रक्रिया सुगम बनी रही।