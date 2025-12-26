Language
    लखनऊ: ठंड बढ़ी तो 156 बाड़ों में लगे हीटर, चिड़ियाघर में घटे दर्शक

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में बढ़ती ठंड का असर दिख रहा है। क्रिसमस पर दर्शकों की संख्या 18 हजार से घटकर 7 हजार रह गई। ठंड से बचाव के लि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठंड बढ़ने का असर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान पर दिखाई दे रहा है। क्रिसमस पर पिछली बार यहां 18 हजार दर्शक आए थे, लेकिन इस बार यह संख्या सात हजार ही रही। ठंड को देखते हुए 156 बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं। सरीसृपों के लिए पुआल, घास की व्यवस्था भी की गई है।

    प्राणि उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि चिड़ियों को ठंडी हवाओं और ओस से बचाव के लिए बाड़ों में शीट व चटाइयां लगाई गई हैं।

    वन्यजीवों को आवश्यक कैलोरी को ध्यान में रखते हुए जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है। शाकाहारी वन्यजीवों को कम पानी वाले फल दिए जा रहे हैं। एमू, गोल्डेन-यलो मकाऊ, चिंपांजी, टेल मंकी आदि का भी खानपान बेहतर करने के साथ लगातार निगरानी की जा रही है।