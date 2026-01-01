Language
    लखनऊ में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बनी मौत का कारण, आगरा एक्सप्रेस-वे पर लगातार दुर्घटनाएं

    By Alok Kumar Kashyap Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:52 PM (IST)

    मोहन रोड स्थित आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहनों के कारण घातक हादसे हो रहे हैं। ये वाहन आउट रिंग रोड तक पहुँचने के लिए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, काकोरी (लखनऊ)।  मोहान रोड स्थित आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट से आउट रिंग रोड (किसान पथ ) के लिए एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन से रांग साइड से जाने वाले वाहन दुर्घटना का सबब बनते है । सर्विस लेन से रॉग साइड जाने वाले वाहन राहगीरों के लिए खतरा बनते है।

    बीते साल हुए इसी सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों से हुए हादसे

    • बीती 2 नवंबर को सर्विस लेन पर रांग साइड आ रही बस से करीमाबाद गांव निवासी पुरोहित श्याम पांडे की मौत
    • बीती 22 दिसंबर को सर्विस लेन पर रांग साइड आ रही बस से दोना गांव निवासी निजी सुरक्षा गार्ड रोहित गौतम की मौत