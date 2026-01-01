लखनऊ में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बनी मौत का कारण, आगरा एक्सप्रेस-वे पर लगातार दुर्घटनाएं

जागरण संवाददाता, काकोरी (लखनऊ)। मोहान रोड स्थित आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट से आउट रिंग रोड (किसान पथ ) के लिए एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन से रांग साइड से जाने वाले वाहन दुर्घटना का सबब बनते है । सर्विस लेन से रॉग साइड जाने वाले वाहन राहगीरों के लिए खतरा बनते है।



बीते साल हुए इसी सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों से हुए हादसे