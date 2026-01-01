लखनऊ में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बनी मौत का कारण, आगरा एक्सप्रेस-वे पर लगातार दुर्घटनाएं
मोहन रोड स्थित आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहनों के कारण घातक हादसे हो रहे हैं। ये वाहन आउट रिंग रोड तक पहुँचने के लिए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, काकोरी (लखनऊ)। मोहान रोड स्थित आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट से आउट रिंग रोड (किसान पथ ) के लिए एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन से रांग साइड से जाने वाले वाहन दुर्घटना का सबब बनते है । सर्विस लेन से रॉग साइड जाने वाले वाहन राहगीरों के लिए खतरा बनते है।
बीते साल हुए इसी सर्विस लेन पर रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों से हुए हादसे
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
- बीती 2 नवंबर को सर्विस लेन पर रांग साइड आ रही बस से करीमाबाद गांव निवासी पुरोहित श्याम पांडे की मौत
- बीती 22 दिसंबर को सर्विस लेन पर रांग साइड आ रही बस से दोना गांव निवासी निजी सुरक्षा गार्ड रोहित गौतम की मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।