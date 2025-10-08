Language
    यूपी के 32 ज‍िलों में बादलों की आवाजाही के बीच आकाशीय ब‍िजली ग‍िरने की चेतावनी, मौसम व‍िभाग ने द‍िया अपडेट

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई का समय आ गया है। मंगलवार को आसमान साफ रहा और धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप होगी जिससे तापमान में वृद्धि होगी। अगले एक-दो दिनों में प्रदेशभर से मानसून की वापसी हो जाएगी। कई जिलों में तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

    बादलों की आवाजाही के बीच आकाशीय ब‍िजली ग‍िरने की चेतावनी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेशभर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब मानसून की विदाई का समय आ गया है। इसका संकेत मंगलवार को मिला। सुबह बादलों की आवाजाही के बीच हल्की धूप हुई, लेकिन दोपहर के बाद आसमान लगभग साफ हो गया। दिन का पारा 31.4 और रात का 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप होगी, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून वापसी की रेखा झांसी, शाहजहांपुर से होते हुए पूर्वी देशांतर तक जा रही है। ऐसे में एक-दो दिन में प्रदेशभर से मानसून की वापसी हो जाएगी।

    प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में बुधवार को 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं।

    इनके अलावा प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बादलों की आवाजाही के बीच वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, गुरुवार से पूरब से पश्चिम तक मौसम साफ हो जाएगा।

