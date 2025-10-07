यूपी के 2800 शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, शासन ने मांगी प्रमाणित सूची

उत्तर प्रदेश के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। लगभग 2800 शिक्षकों को इसका फायदा होगा बशर्ते उनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो गया हो। शासन ने शिक्षा निदेशक से डाइट से प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची मांगी है। यह निर्णय Lucknow News में ख़ुशी लेकर आया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इस बैच में शामिल करीब 2800 शिक्षक पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक से डायट से प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षकों की प्रमाणित सूची मांगी है।

बताया गया है कि जिन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो गया था, उन्हें ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं जिनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 के बाद हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।