लखनऊ में अब बच्चों के कफ सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने औषधि निरीक्षकों को दवा दुकानों पर निगरानी रखने और लोगों को वैध दुकानों से दवा खरीदने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दवा की दुकानों पर बच्चों के कफ सिरप अब डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त रोशन जैकब ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो दवा दुकानदारों को इस बारे में जानकारी दें। साथ ही लोगों को दवाएं वैध मेडिकल स्टोर से खरीदने, बिक्री की रसीद लेने, बैच नंबर और दवा की एक्सपायरी डेट जांचने के बाद लेने का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सावधानी बरतते हुए कफ सिरप की बिक्री, दवाओं के निर्माण और बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने रविवार को इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने दवा निर्माता फर्म का समय-समय पर निरीक्षण करने, उनमें मिलाए जाने वाले तत्वों के नमूने लेकर जांचने के निर्देश दिए हैं।

ये भी कहा गया है कि दवा निर्माता ये तत्व कहां से खरीद रहा है और वो मानक के अनुसार हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाए। खासतौर से कफ सिरप के नमूने लेकर उसमें डाइथियाल ग्लाइकाल की मिलावट की जांच भी की जाएगी। जिससे कोई अप्रिय घटना न होने पाए।यदि दवाओं में कोई मिलावट पाई जाएगी तो दोषी व्यक्तियों/फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।