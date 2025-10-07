'हर मोर्चे पर नाकाम है भाजपा सरकार', अखिलेश बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य-शिक्षा और कानून व्यवस्था बर्बाद

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। स्वास्थ्य शिक्षा और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिला अपराध बढ़े हैं किसान परेशान हैं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने सपा सरकार में बेहतर सुविधाएं और न्याय का वादा किया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हर क्षेत्र में बदइंतजामी है। भेदभाव की राजनीति की जा रही है। सरकार, झूठ और झूठे आंकड़ों से जनता को भ्रमित करती है।

