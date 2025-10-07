कृष्णा पटेल के पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपना दल कमेरावादी ने नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की है। प्रोफेसर गंगाराम यादव और राधेश्याम पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। रायबरेली के मोहम्मद हाफिज मोबीन को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। डॉ. सीएल पटेल को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछले दिनों कौशांबी में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कृष्णा पटेल के पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंगलवार को अपना दल कमेरावादी ने नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा कर दी। इसमें प्रोफेसर गंगाराम यादव व राधेश्याम पटेल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रायबरेली के मोहम्मद हाफिज मोबीन को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। वहीं, डॉ. सीएल पटेल को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है।

केंद्रीय कार्यालय सचिव राम सनेही पटेल के अनुसार राष्ट्रीय कमेटी में मऊ के ऊदल राजभर, प्रतापगढ़ के अशोक पटेल, कौशांबी के राम सजीवन निर्मल, कानपुर नगर की साधना साहू, सीतापुर के बाबा रामाधार पटेल, अंबेडकरनगर के आनंद हीरा राम पटेल व मीरजापुर की सरोज पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।