    अपना दल कमेरावादी ने घोषित की राष्ट्रीय कमेटी, क‍िसे बनाया उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष?

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    कृष्णा पटेल के पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपना दल कमेरावादी ने नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की है। प्रोफेसर गंगाराम यादव और राधेश्याम पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। रायबरेली के मोहम्मद हाफिज मोबीन को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। डॉ. सीएल पटेल को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

    कौशांबी में जनसभा में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करतीं कृष्णा पटेल व अन्य।- जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछले दिनों कौशांबी में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कृष्णा पटेल के पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंगलवार को अपना दल कमेरावादी ने नई राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा कर दी। इसमें प्रोफेसर गंगाराम यादव व राधेश्याम पटेल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रायबरेली के मोहम्मद हाफिज मोबीन को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। वहीं, डॉ. सीएल पटेल को उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है।

    केंद्रीय कार्यालय सचिव राम सनेही पटेल के अनुसार राष्ट्रीय कमेटी में मऊ के ऊदल राजभर, प्रतापगढ़ के अशोक पटेल, कौशांबी के राम सजीवन निर्मल, कानपुर नगर की साधना साहू, सीतापुर के बाबा रामाधार पटेल, अंबेडकरनगर के आनंद हीरा राम पटेल व मीरजापुर की सरोज पटेल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

    फैजाबाद के स्वामी नाथ पटेल, झांसी के राजेंद्र कुमार सविता, वाराणसी के राजेश पटेल, प्रयागराज के अजय पटेल, कानपुर की पारुल पटेल, प्रयागराज के दिलीप पटेल और वाराणसी के राम लाल पटेल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए हैं। वहीं राय अखिलेश सिंह को व्यापार मंच, एडवोकेट राम शिला पटेल को विधि मंच और राजेश पटेल प्रधान को किसान मंच का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया

