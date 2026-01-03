Language
    नगर निगम की लापरवाही से जहरीली हुई लखनऊ की हवा, यहां बन गया अवैध कूड़ा डंपिंग जोन

    By Vinay Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:10 PM (IST)

    संवाद सूत्र, लखनऊ। नगर निगम की उदासीनता अब लोगों की सांसों पर भारी पड़ने लगी है। वृंदावन योजना के सेक्टर 6 के बाद अब सेक्टर 16 को भी खुले कूड़ा डंपिंग ज़ोन में तब्दील कर दिया गया है। बीते दो वर्षों से डंपरों में भरकर यहां लगातार कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध और प्रदूषण का आलम बना हुआ है।

    कूड़े के ढेर से उठती बदबू और जहरीली हवा के कारण सेक्टर16 के लोग घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब एक किलोमीटर तक सड़क व नगर किनारे कूड़ा नगर निगम के डंपर द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ-साथ आसपास रहने वाले परिवारों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कूड़ा डंप करना आज तक बंद नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की अनदेखी के चलते क्षेत्र में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यहीं पर एक बड़ा मंदिर है जहां हमेशा सैकड़ो श्रद्धालु भी आते हैं।