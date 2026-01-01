Language
    Year Ender 2025: यूपी में 12 महीने में 47 रोजगार मेले, 7273 लोगों को मिली नौकरी

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:06 AM (IST)

    लखनऊ के सेवायोजन विभाग ने एक साल में 7,273 युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। विभाग ने 47 रोजगार मेलों का आयोजन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। युवाओं को रोजगार का अवसर दिलाने वाले सेवायोजन विभाग ने एक साल में 7,273 युवाओं को नौकरी का अवसर उपलब्ध कराए और 10 हजार से अधिक युवाओं को काउंसिलिंग के माध्यम से रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई। 12 महीने में 47 रोजगार मेले लगाए गए, जिसमे 7,273 युवाओं को नौकरी का अवसर मिला।

    पिछले पांच वर्षों में नौकरी पाने वालों की संख्या सर्वाधिक रही। सेवायोजन विभाग की बेवसाइट rojgaarsangam.up.nic.in पर बेरोजगार पंजीयन और नौकरी के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैंं। नए साल में बीते साल के मुकाबले दो गुना युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है।

    2,870 कंपनियों ने कराया पंजीयन

    सेवायोजन विभाग के पोर्टल में पिछले एक साल में 2,870 कंपनियों ने रोजगार देने के लिए अपना पंजीयन कराया। प्रदेश में 2080 रोजगार मेलों के माध्यम से 2,11665 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर दिया गया। एक साल मेें 1,73,922 नए युवाओं ने नौकरी के लिए अपना पंजीयन कराया है। रोजगार महाकुंभ में 50 हजार युवाओं को नौकरी का अवसर दिया गया।

    इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगे महाकुंभ में तीन दिनों में 16,212 युवाओं को नौकरी दी गई। इनमें से अकेले 1,645 युवाओं को विदेश और और 14,567 युवाओं मल्टीनेशन कंपनियों में नौकरी दी गई। सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि पहली बार प्रयोग सफल रहा। वर्ष भर सेवायोजन कार्यालयों मेें रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी देने का प्रयास किया गया। चयनित युवाओं को देश के अंदर की कंपनियों ने 2.3 लाख से 6.9 लाख रुपये वार्षिक और दुबई की कंपनियों ने 2.2 लाख से छह लाख रुपये वार्षिक का आफर दिया गया।

    लालबाग स्थित सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। ब्लाक स्तर पर मेला लगाकर ग्रामीण युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाता है। सहायक निदेशक सूर्यकांत कुमार के निर्देशन में मिशन रोजगार के सरकार की मंशा के अनुरूप कंपनियों से संपर्क कर रोजगार के अवसर एकत्र किए जा रहे हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मेला लगेगा। -प्रज्ञा त्रिपाठी, जिला रोजगार अधिकारी , क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लालबाग

    वर्ष पंजीकरण मेले चयनित
    2019 12,700 29 3,288
    2020 16,791 19 3,088
    2021 21,600 15 3,420
    2022 23,460 16 3,540
    2023 1,25,124 20 3,288
    2024 6,600 44 6,270
    2025 7,600 47 7,273