लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के लिए जरूरी खबर, परीक्षा फॉर्म को लेकर नया अपडेट
लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्र-छात्राएं स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा के विषम सेमेस्टर (प्रथम सेमेस्टर सहित) के परीक्षा फॉर्म 3 जनवरी त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालय के छात्र-छात्रा स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा की विषम सेमेस्टर के नियमित परीक्षा (प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित) का आनलाइन परीक्षा फार्म तीन जनवरी तक भर सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समर्थ स्टूडेंट लागइन के माध्यम से ये फार्म भरे जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि छात्र-छात्रा एनरोलमेंट के आधार पर अपना लागइन बनाकर परीक्षाफार्म भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आनलाइन भरे गए परीक्षाफार्म का प्रिंट अपने संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या निदेशक कार्यालय में जमा करेंगे। प्रवेशित छात्रों को परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना है।
महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं का एनरोलमेंट नंबर समर्थ लागइन पर उपलब्ध है। आनलाइन परीक्षा फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या होने पर वाट्सएप नंबर 7991200609, 7991200506 व ईमेल samarthexamlu@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
