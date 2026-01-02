लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के लिए जरूरी खबर, परीक्षा फॉर्म को लेकर नया अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालय के छात्र-छात्रा स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा की विषम सेमेस्टर के नियमित परीक्षा (प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित) का आनलाइन परीक्षा फार्म तीन जनवरी तक भर सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समर्थ स्टूडेंट लागइन के माध्यम से ये फार्म भरे जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि छात्र-छात्रा एनरोलमेंट के आधार पर अपना लागइन बनाकर परीक्षाफार्म भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आनलाइन भरे गए परीक्षाफार्म का प्रिंट अपने संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या निदेशक कार्यालय में जमा करेंगे। प्रवेशित छात्रों को परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना है।