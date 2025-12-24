लखनऊ-रायबरेली रोड पर कार को टक्कर मारकर हाइवे से नीचे उतरा ट्रक, तीन घायल
लखनऊ-रायबरेली रोड पर अतरौली क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। घटना में का ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मोहनलालगंज। लखनऊ-रायबरेली रोड पर अतरौली क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। घटना में कार सवार तीन लोग चोटिल हो गए। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद ट्रक भी हाइवे से नीचे उतर गया। घटना में घायल तीन लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
हरदोई निवासी बबलू तिवारी बुधवार दोपहर रायबरेली निवासी पीयूष पटेल और लखनऊ के जानकीपुरम निवासी भुवन चंद्र के साथ ब्रेजा कार से मोहनलालगंज से रायबरेली किसी काम से जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अतरौली बायपास से आगे बढ़ने के दौरान एक वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने अचानक अपनी गाड़ी बाएं तरफ मोड़ दी।
इसी बीच बगल से गुजर रही कार ट्रक की चपेट में आ गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे बनी चाय की दुकान में जा घुसा। घटना में कार पर सवार तीनों लोग चोटिल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची मोहनलालगंज पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। फिलहाल तीनों लोगों की हालत खतरे से बाहर है। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि अतरौली निवासी प्रकाश सड़क किनारे टीनशेड में चाय की दुकान चलाते हैं। गनीमत रही कि हादसे के दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अन्यथा घटना और बड़ी हो जाती।
