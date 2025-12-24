लखनऊ-रायबरेली रोड पर कार को टक्कर मारकर हाइवे से नीचे उतरा ट्रक, तीन घायल

संवाद सूत्र, मोहनलालगंज। लखनऊ-रायबरेली रोड पर अतरौली क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। घटना में कार सवार तीन लोग चोटिल हो गए। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद ट्रक भी हाइवे से नीचे उतर गया। घटना में घायल तीन लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।



हरदोई निवासी बबलू तिवारी बुधवार दोपहर रायबरेली निवासी पीयूष पटेल और लखनऊ के जानकीपुरम निवासी भुवन चंद्र के साथ ब्रेजा कार से मोहनलालगंज से रायबरेली किसी काम से जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अतरौली बायपास से आगे बढ़ने के दौरान एक वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने अचानक अपनी गाड़ी बाएं तरफ मोड़ दी।