जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे मंत्रालय ने पूर्व घोषित तिथि के अनुसार शुक्रवार से ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेनों का किराया 30 रुपये तक और लखनऊ से दिल्ली की ट्रेनों का किराया 10 रुपये तक महंगा हो गया है। वहीं मासिक सीजनल टिकट(एमएसटी) की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दैनिक यात्रियों पर टिकट का बोझ नहीं डाला गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे अधिकारियों के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किमी. दूरी तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया। 215 किमी. से अधिक दूरी पर एक पैसा प्रतिकिमी., मेल-एक्स्प्रेस नान एसी तथा एसी बोगियों में दो पैसे प्रति किमी. की वृद्घि की गई है। इसके चलते शुक्रवार को बुक होने वाले टिकट बढ़ी हुई दरों पर बुक हुए हैं।

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया दस रुपये, मुंबई का 30 रुपये तक, जम्मूतवी का 25 रुपये व चंडीगढ़ का 13 रुपये तक बढ़ गया है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनामी व स्लीपर के टिकट की नई दरें 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये की हो गई हैं।

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट 2176 रुपये व 1416 रुपये में लोगों ने बुक कराया। इसी तरह लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर का किराया बढ़कर 4105 रुपये, 2444 रुपये, 1724 रुपये व 679 रुपये हो गया है। लखनऊ से चंडीगढ़ का किराया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी व स्लीपर में बढ़कर 2493 रुपये, 1503 रुपये, 1073 रुपये एवं 418 रुपये हो गया।