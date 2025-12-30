कभी लेट न होने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ने करवा दी इतनी देर, यात्री बोले- इससे अच्छा तो हम कार से चले जाते!

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यात्री प्रखर को परिवार के साथ शताब्दी एक्सप्रेस से सोमवार को लखनऊ से नई दिल्ली जाना था। वह समय पर अपने घर से निकल गए। उनको लगा वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस हर बार की तरह अपने सही समय पर रवाना होगी।

स्टेशन पहुंचने के ठीक पहले उनको रेलवे ने मैसेज भेजा कि ट्रेन शाम 4:30 बजे जाएगी। सर्द के बीच प्लेटफार्म छह पर इंंतजार करते हुए शाम के 4:30 बज गए। इसके बाद रेलवे ने दूसरी जानकारी भेजी और बताया कि ट्रेन शाम सात बजे जाएगी।

आखिर शाम सात बजे नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। सफाई के लिए बोगी में चढ़ने नहीं दिया गया। एक घंटा और इंतजार कर रात आठ बजे ट्रेन रवाना हुई। कष्ट इसका भी बढ़ा कि रात में सीट पर बैठकर यात्रा पूरा जो करना था।

कोहरा और गाजियाबाद से टूंडला के बीच बंचिंग (एक समय पर एक सेक्शन पर कई ट्रेनों का जमावड़ा) के कारण वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं। गाजियाबाद से टूंडला पहुंचने में ही तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को छह घंटे लग रहे हैं।

नई दिल्ली से कानपुर की जिस दूरी को शताब्दी एक्सप्रेस 5:18 घंटे में तय करती थी, उसके लिए अब ट्रेन नौ घंटे तक का समय ले रही है। रविवार को शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 3:30 बजे की जगह रात 9:45 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन कानपुर से रात 11:11 बजे चलकर सोमवार सुबह 8:44 बजे नई दिल्ली पहुंची।

सोमवार को सुबह 6:10 बजे की जगह शताब्दी एक्सप्रेस 9:38 बजे चलकर कानपुर शाम 5:10 बजे होते हुए लखनऊ शाम 6:51 बजे पहुंची। लखनऊ से भी शताब्दी एक्सप्रेस सोमवार को दोपहर 3:30 की जगह शाम 7:48 बजे रवाना हो सकी। कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का इससे बुरा हाल है।

सोमवार को सुबह 6:10 बजे की जगह तेजस एक्सप्रेस 11:08 घंटे की देरी से शाम 5:18 बजे रवाना हो सकी। रविवार को दोपहर 3:30 की जगह तेजस रात 10:24 बजे नई दिल्ली से रवाना हुई। सुबह 7:26 बजे ट्रेन कानपुर और लखनऊ सुबह 9:28 बजे 11:23 घंटे की देरी से आयी।

इससे बेहतर था कि कार से जाते... परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए रश्मि त्रिपाठी लखनऊ जंक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस का इंतजार करती दिखीं। रश्मि त्रिपाठी ने कहा कि पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें निरस्त होने के कारण ट्रेन से आरक्षण कराया। अब ट्रेन की स्थिति भी इतनी खराब है। बेहतर था कि टैक्सी बुक करके सड़क मार्ग से ही चले जाते। शताब्दी एक्सप्रेस कभी लेट नहीं होती थी। लेकिन अब तो बुरा हाल है।

एक फेरा निरस्त करना जरूरी गाजियाबाद के व्यापारी अनुज जैन परिवार सहित अयोध्या से मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस से दोपहर दो बजे लखनऊ आ गए। यहां आकर पता चला कि ट्रेन शाम छह बजे जाएगी। ट्रेन लगातार लेट होती गई। अनुज जैन कहते हैं कि वह व्यापार के सिलसिले में कानपुर और लखनऊ आकर शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना होते हैं। पिछले 10 दिनों से शताब्दी एक्सप्रेस लेट चल रही है। इसका एक रेक निरस्त करने की जरूरत है।