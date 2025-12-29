नए साल पर 31 दिसंबर की शाम से लखनऊ के इन इलाकों में लागू रहेगा रूट डायवर्जन, परेशानी होने पर यहां करें संपर्क
नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित के अनुसार 31 दिसंबर की शाम से य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हजरतगंज व उसके आसपास के इलाकों में डायवर्जन लागू रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि 31 दिसंबर की शाम से व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह रहेगी व्यवस्था:
- -महानगर/गोमतीनगर/दैनिक जागरण चौराहे की तरफ से आने वाले सहारागंज माल व चिरैयाझील तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सप्रू मार्ग तिराहे से दाहिने डनलप तिराहे से दाहिने सहारागंज तिराहा होते हुए सहारागंज माल पार्किग तक जा सकेगा।
- -सहारागंज तिराहे से डनलप तिराहे/ की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सिकंदरबाग चौराहे से दाहिने मुडकर सप्रू मार्ग होकर जा सकेंगे।
- -डनलप तिराहे से सेंट फ्रांसिस की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सहारागंज/सप्रू मार्ग होकर जा सकेंगे।
- -हजरतगंज चौराहे से अल्का तिराहा या मेफेयर तिराहा होते हुए परिवर्तन चौक चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सप्रू मार्ग तिराहे से बांए डनलप तिराहा से बांए चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका होकर जा सकेंगे। केवल मल्टीलेबल पार्किग, हजरतगंज जाने वाले वाहन मल्टीलेबल पार्किग इनगेट से मल्टीलेवल पार्किंग तक ही जा सकेंगे।
- -चारबाग से हजरतगंज चौराहा होते हुए परिवर्तन चौक की तरफ यातायात नहीं जा सकेंगे, बल्कि हुसैनगंज चौराहे से बायें ओडियन सिनेमा (डा. सूजा रोड) कैसरबाग होकर जा सकेंगे।
- -अलीगंज व महानगर/कैसरबाग से परिवर्तन चौक होकर हिन्दी संस्थान तिराहे के आगे मेफेयर तिराहे, हजरतगंज चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि स्टेडियम तिराहे से बांए मुडकर चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका/सिकंदरबाग या परिवर्तन चौक, सफेद बारादरी से कैसरबाग होकर जा सकेंगे।
- -लालबाग से बाल्मिकी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बाल्मिकी तिराहे से बायें डीएम आवास, प्रेस क्लब, परिवर्तत चौक की तरफ से जा सकेंगे।
- -नवल किशोर रोड, लीला टाकीज तिराहे से बैंक आफ इंडिया तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि आयकर भवन तिराहा/सेन्ट लारेन्स कालोनी होकर जा सकेंगे।
- -लालबाग चौराहे से मेफेयर/अल्का तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि कैपिटल तिराहा होकर जा सकेंगे।
- -महानगर से सिकंदरबाग और हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि संकल्प वाटिका तिराहे से बैकुंठधाम तिराहा, गांधी सेतु (1090) चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा होकर जा सकेंगे।
- -अयोध्या रोड़ की तरफ से कैसरबाग बस अड्डा आने-जाने वाली रोडवेज बसें सिकंदरबाग चौराहा तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि पीएनटी (बालू अडडा) तिराहे से दाहिने बैकुंठ धाम तिराहा से बांए संकल्प वाटिका ओवर ब्रिज, लक्ष्मण मेला बंधा चिरैयाझील चौराहे से दाहिने मोतीमहल तिराहे से बांए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से दाहिने परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, क्लार्क अवध तिराहा, सीडीआरआइ तिराहा होकर जा सकेंगे।
- -कमता से सिटी बसे गांधी सेतु (1090) चौराहा से सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगी, बल्कि गांधी सेतु (1090) चौराहे से सीधे गोल्फ क्लब चौराहा होकर जा सकेंगी।
- -चारबाग से हजरतगंज रोडवेज/सिटी बसें केकेसी तिराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, कैंट होकर या हुसैनगंज चौराहा से कैसरबाग या रायल होटल (बापू भवन) चौराहा से डीएसओ चौराहा होते हुए जा सकेंगे।
- -अब्दुल हमीद चौराहा से एमबी क्लब, नेहरू चौराहा से होकर नहीं जा सकेगा, बल्कि अटल रोड से गुरुद्वारा चौराहा कैंट होक जा सकेंगे।
