नए साल पर 31 दिसंबर की शाम से लखनऊ के इन इलाकों में लागू रहेगा रूट डायवर्जन, परेशानी होने पर यहां करें संपर्क

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हजरतगंज व उसके आसपास के इलाकों में डायवर्जन लागू रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि 31 दिसंबर की शाम से व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।