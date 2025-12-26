लखनऊ में डायवर्जन ने लोगों को रुलाया, घंटों रेंगते रहे वाहन; ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती भी बेअसर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जहां एक तरफ 65 एकड़ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनने से लोगों में खुशी का माहौल था, तो दूसरी तरफ यहां होने वाले कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक जाम ने आम जनता को रुला दिया। वीवीआइपी आगमन के चलते पुलिस ने डायवर्जन जारी कर दिया था। इसके कारण कई इलाकों में वाहन रेंगते रहे। जबकि जगह-जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह बेअसर दिखे।



राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण कार्यक्रम के चलते लखनऊ पुलिस ने तीन स्तरीय डायवर्जन जारी किया था। साथ ही चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। छुट्टी होने के कारण सुबह तो आम जनता नहीं निकली, लेकिन देर शाम होते-होते घूमने के लिए लोग निकले। एका-एक कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। हालात यह थे कि दो व्यक्ति इन रास्तों पर फंस रहा था, वह एक-एक घंटे तक रेंगता रहा।

उधर, प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही कार्यक्रम स्थल से वीवीआइपी निकलने लगे। उन्हें निकालने के चलते वाहनों को कुछ देर के लिए रोका गया, तो भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। इसके चलते चौक, दुबग्गा, बड़ा इमामबाड़ा, हजरतगंज इलाके में वाहन रेंगने लगे। एंबुलेंस से लेकर खुद पुलिसकर्मियों की गाड़ियां तक रेंगती हुई दिखी।

इस दौरान कई पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगे हुए थे, लेकिन वह सिर्फ हाथ हिलाते दिखें, उनकी तरफ से किसी भी लेन का वाहन नहीं रोका जा रहा था, जिससे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। धीरें-धीरें कर वाहनों का दबाव कम हुआ तो कुछ राहत मिली लेकिन देर शाम तक स्थिति यही थी।



सभी रास्ते बंद करने से हुई यह हालत

ट्रैफिक जाम में फंसे विश्वजीत ने बताया कि पुलिस ने चौतरफा रास्ता बंद कर दिया, जिन रास्तों को वैकल्पिक मार्ग बनाया। वह अन्य दिशाओं से बनाया गया था। इसके कारण बहुत घूमकर आना पड़ रहा था। टीले वाली मस्जिद के पास फंसे मनोज बताते हैं कि आधे घंटे से हजरतगंज जाने के लिए रेंग रहा हूं। किसी तरह चौक से यहां तक पहुंचे। ट्रैफिक जाम को देखते हुए लग रहा है कि एक घंटे बाद हजरतगंज पहुंच पाउंगा।



लोग दाह संस्कार में तक नहीं हो सके शामिल

ट्रैफिक जाम में फंसे गोमतीनगर निवासी एक व्यकित ने बताया कि उन्हें बैकुंठ धाम में दाह संस्कारमें शामिल होने के लिए जाना है। पुलिस ने उन्हें वीवीआइपी मूवमेंट के चलते पहले ही रोक दिया, जिसके कारण वह करीब 45 मिनट तक बल्लियों के पीछे रोक दिया। उनके निकलने के बाद किसी तरह वाह दाह संस्कार में शामिल हो सके।



