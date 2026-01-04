पर्यटन विभाग के कर्मियों ने विशेष सचिव पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने विशेष सचिव ईशा प्रिया पर उत्पीड़न और गालियां देने का आरोप लगाया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को लिखे पत्र में सात कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विशेष सचिव पिछले कई माह से उनका उत्पीड़न कर रही हैं।

पर्यटन विभाग व सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रिन्यावयन के लिए अभी तक वे उत्पीड़न बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब पर्यटन विभाग में काम करना शारीरिक व नैतिक रूप से संभव नहीं है। प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने कहा है कि विशेष सचिव द्वारा उन्हें रोजाना पर्यटन निदेशालय बुलाकर उनका उत्पीड़न किया जाता है।