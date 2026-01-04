Language
    पर्यटन विभाग के कर्मियों ने विशेष सचिव पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की शिकायत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने विशेष सचिव ईशा प्रिया पर कई महीनों से उत्पीड़न और गाली-गलौज का आरोप लगाया है। सात कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव अमृत अभिजा ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने विशेष सचिव ईशा प्रिया पर उत्पीड़न और गालियां देने का आरोप लगाया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को लिखे पत्र में सात कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विशेष सचिव पिछले कई माह से उनका उत्पीड़न कर रही हैं।

    पर्यटन विभाग व सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रिन्यावयन के लिए अभी तक वे उत्पीड़न बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब पर्यटन विभाग में काम करना शारीरिक व नैतिक रूप से संभव नहीं है। प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने कहा है कि विशेष सचिव द्वारा उन्हें रोजाना पर्यटन निदेशालय बुलाकर उनका उत्पीड़न किया जाता है।

    कर्मचारियों ने यह आरोप भी लगाया कि विशेष सचिव कई मौकों पर गंदी गालियां देती हैं। विरोध करने पर प्रतिकूल प्रविष्टि की धमकी देती हैं। इसलिए पर्यटन विभाग का कोई भी कर्मचारी इन परिस्थितियों में यहां काम करने का इच्छुक नहीं है। इस बारे में पर्यटन विभाग के महानिदेशक राजेश कुमार का कहना है कि वह चित्रकूट में हैं, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।