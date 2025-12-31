यूपी के इस जिले को मिला साल का आखिरी तोहफा, पर्यटन के लिए चलाई जाएगी डबलडेकर बस
लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। शहीद पथ के पास संस्कृति मुख्यालय और एक पर्यटन एवं संस्कृति पार् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ के शहीद पथ के पास संस्कृति मुख्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले सभी निदेशालयों के कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही राजधानी में पर्यटन एवं संस्कृति पार्क की विकसित किया जाएगा। इस पार्क में पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। पार्क का चयन जल्द ही नगर निगम से पार्कों की सूची लेकर किया जाएगा।
मंगलवार को गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में संस्कृति व पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि काकराबाद में स्थापित होने वाले भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के नये परिसर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा।
उन्होंने लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1090 चौराहे से रेजीडेंसी तक डबलडेकर बस का संचालन शुरू करने की बात भी कही। इसका शुभारंभ छह जनवरी को वह स्वयं करेंगे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगरा और काशी की तरह लखनऊ को भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में ख्याति दिलाने के लिए परियोजना तैयार की जाए।
मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि पर्यटन की परियोजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की।
साथ ही कहा कि ग्राम पंचायतों के जरिए लोक कलाकारों को वितरित किए जाने वाले वाद्य यंत्रों की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।
उन्होंने हरदोई, एटा, अलीगढ़, चित्रकूट, पीलीभीत, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रामलीला मैदानों के सौंदर्यीकरण की समीक्षा की और कहा कि निर्माण का कार्य जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही रायबरेली, बदायूं, कन्नौज, चित्रकूट, लखनऊ में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।
