टोल फ्री नंबर 1912 दे रहा धोखा, यूपी के बिजली उपभोक्ता ने 2 बार शिकायत की तो चौंकाने वाला रहा परिणाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली उपभोक्ता सुनीत कुमार अग्रहरि कुछ दिनों से परेशान है। उनका प्री पेड मीटर खराब था और उसमें 2200 रुपये बकाया था। वृंदावन कालोनी सेक्टर आठ बी निवासी उपभोक्ता ने हेल्पडेस्क पर शिकायत की। शिकायत के आधार पर मीटर बदल गया लेकिन 2200 रुपये जो खराब प्री पेड मीटर से नए मीटर में जाने थे, वह नहीं किए गए और शिकायत नंबर MV05122505660 को भेजकर बता दिया गया समस्या हल हो गई।

उपभोक्ता का खाता संख्या 8698241577 है। उपभोक्ता स्नेहलता माैर्या का खाता संख्या 3892112222 है। नवंबर का बिल जमा किया लेकिन दिसंबर में जुड़कर आ गया। टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत संख्या MV14122502146 बिना निस्तारण के निस्तारित कर दी गई।



केस दो

उपभोक्ता आदित्य कुमार के मुताबिक नवंबर 2025 का बिजली बिल 1709 रुपये जमा कर चुके हैं लेकिन दिसंबर 2025 के करंट बिल 970 रुपये में यह जुड़कर 2679 फिर से आ गया है। उपभोक्ता का खाता संख्या 916440001 और जो नवंबर का बिल जमा किया है, उसका यूपीआई आइडी 9452036430 है, जिससे भुगतान किया। टाेल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत की और शिकायत का मैसेज आया कि समस्या हल हो गई है जबकि समस्या बनी हुई है।

उपभोक्ता जर्नादन प्रसाद पांडे का खाता संख्या 3120690000 में बिल जमा होने के बाद भी फिर नए बिल में पुराना बिल जुड़कर आ गया। उपभोक्ता राम किशोर तिवारी का मीटर का नंबर 2746182 है। तिवारी का बिल हर माह 2190638 के नाम से आता है। टोल फ्री नंबर MV041422508562 और MV15122507040 पर दो बार शिकायत दर्ज की गई। बिना हल के समस्या हल दिखा दी गई।



केस तीन

उपभोक्ता ठाकुर सौरभ सिन्हा ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1912 पर बिना निस्तारण के शिकायत हल कर दी गई। उनके मुताबिक उनकी शिकायत नंबर एमवी 16122503200 को 22 दिसंबर को बिना समाधान के बंद कर दी गई। खाता संख्या 2800016055 है। उनके मुताबिक प्रीपेड मीटर के विरुद्ध गलत बिल जारी किया गया है।