Magh Mela 2026: लखनऊ से प्रयागराज जाने वालों की मौज, माघ मेले के लिए चलेंगी बसें; डिपो की लिस्ट आउट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती की पावन धरा किनारे प्रयागराज में माघ मेला शनिवार से शुरू हो रहा। लखनऊ क्षेत्र से माघ मेले के लिए बसों का आज से संचालन तेज होगा। रायबरेली डिपो की 110 व कैसरबाग की 100 सहित क्षेत्र के सभी डिपो को 500 बसों का आवंटन कर दिया गया है। इस वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए परिवहन निगम 3800 बसों का संचालन कर रहा है। निगम हर वर्ष 2800 बसें चलाता रहा है।

माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी पर भारी भीड़ उमड़ती रही है, ऐसे में मुख्य स्नान पर्व व अन्य के लिए अलग-अलग तैयारी की गई है। मुख्य स्नान पर्व पर 500 बसें चलेंगी जबकि माघ मेले भर लखनऊ क्षेत्र की 100 बसों का नियमित संचालन होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया, कैसरबाग डिपो की बसों का हरदोई-प्रयागराज संचालन होगा। वहीं हर डिपो में अतिरिक्त बसें 24 घंटे तैयार रहेंगी, यात्रियों की उपलब्धता होने पर उन्हें रवाना किया जाएगा।

माघ मेले के लिए लखनऊ क्षेत्र से रायबरेली के एआरएम दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को मेलाधिकारी व रामराज सहायक लेखाधिकारी को सहायक मेलाधिकारी नामित किया गया है। वे क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज के निर्देश पर कार्य करेंगे। यह भी निर्देश है कि मेले में लगाई गई सभी बसों में दो-दो चालकों की व्यवस्था रहेगी, साथ ही परिचालक भी अतिरिक्त उपलब्ध रहेंगे। लखनऊ क्षेत्र की बसें मेला क्षेत्र में बेला कछार व पटेल बाग झूंसी जाएंगी।

प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला विशिष्ट होगा, गत वर्ष वहां भव्य, दिव्य महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ जिसमें लगभग 67 करोड़ लोगों ने स्नान का पुण्य लाभ लिया था। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी के स्नान पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ रहती है। इन स्नान पर्वों पर परिवहन निगम 200 बसों को रिजर्व रखेगा।

माघ मेला प्राधिकारी की मांग पर अतिरिक्त बसों का संचालन कराया जाएगा। इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या व 23 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। मेला की पूरी अवधि तीन जनवरी से 15 फरवरी होगी। सामान्य दिनों में 25 बसें व मुख्य पर्वों पर दो दिन पूर्व से एक दिन बाद तक 200 बसें शटल बसों के रूप में संचालित की जाएंगी।