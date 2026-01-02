लखनऊ में दो बंद मकानों से नकदी व जेवरात चोरी, लगातार पुलिस गश्त की पोल खोल रहे चोर
लखनऊ में चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोलते हुए दो बंद मकानों और एक पतंजलि स्टोर में लाखों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। कैंट, पारा और महानगर इल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में चोर लगातार पुलिस गश्त की पोल खोल रहे हैं। चोरों ने दो मकान और एक पतंजलि स्टोर का ताला तोड़कर नकदी, जेवर समेत लाखों का माल चोरी कर लिया। चोरी की यह वारदातें कैंट, पारा व महानगर इलाके में हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज सीसी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपितों की तलाश कर रही है।
निलमथा स्थित दुर्गापुरी कालोनी निवासी शरद पांडेय ने बताया कि 14 दिसंबर को पिता का निधन की सूचना पर वे पैतृक निवास रायबरेली परिवार संग गए थे। 22 दिसंबर की सुबह वे वापस लौटे तो मुख्य द्वार पर ताला लगा था, जबकि अंदर वाले लकड़ी के गेट का ताला कब्जे के साथ निकला था। वे भीतर गए तो सभी कमरों के ताले टूटे और सारा सामान बिखरा मिला।
पीड़ित ने बताया कि चोरों ने 30 हजार रुपये व लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आसपास के सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले तो चोर 21 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे आते दिखे हैं। वहीं, पारा के कुल्हड़कट्टा स्थित अवध विहार कालोनी निवासी ऊषा देवी ने बताया कि 26 दिसंबर की देर रात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर 50 हजार रुपये और सात लाख के जेवर चोरी कर लिए।
पड़ोसी श्रवण कुमार की सूचना पर वह 28 दिसंबर को परिवार संग घर पहुंची तो सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला। उधर, चौक निवासी मलय अग्रवाल की बादशाह नगर में पतंजलि का स्टोर है। 30 दिसंबर की रात वे दुकान बंद करवाकर घर चले गए थे। चोरों ने देर रात दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखी नकदी व खाघ और साज सामग्री समेत लाखों का माल चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह वे दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
