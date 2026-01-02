लखनऊ में प्राचीन मंदिर में घुसकर दानपात्र चोरी कर ले गया युवक, घटना CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सदर के प्राचीन शीतला माता मंदिर में घुसकर अज्ञात युवक गर्भगृह में रखा दानपात्र चोरी कर ले गया। चोरी की यह घटना बुधवार की सुबह 3 से चार बजे के बीच हुई। सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो वहां दानपात्र नहीं था। इसके बाद सीसी कैमरा देखा तो चोरी का पता चला। उन्होंने कैंट थाने में तहरीर दी है। पुलिस सीसी फुटेज की मदद से मामले की छानबीन कर रही है।



सदर की नेहरू रोड पर शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। थाना प्रभारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि बुधवार की सुबह तीन से चार बजे के बीच मंदिर के अंदर एक अज्ञात युवक पहुंचा और गृर्भग्रह में रखा दानपात्र चोरी कर लिया। सीसी फुटेज में दिखा है कि युवक मंदिर के अंदर दाखिल हुआ फिर इधर उधर देखा और दानपात्र के ऊपर रखा सामान किनारे किया। मौका देखकर युवक मंदिर से दानपात्र चोरी कर ले गया। सुबह पुजारी प्रमोद कुमार पांडेय को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तहरीर थाने पर दी गई। कैंट थाने में घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।