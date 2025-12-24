Language
    लखनऊ में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रायबरेली स्टेशन पर सघन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन से पहले सुरक्षा जांच की गई। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार के नेतृत्व में टिकट घर, प्लेटफार्मों और सर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ में गुरूवार को प्रधानमंत्री के आगमन है जिसको लेकर रेलवे स्टेशन रायबरेली पर बुधवार की भोर से ही सुरक्षा के मद्देनज़र सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर के टिकट घर, सभी प्लेटफार्मों और सर्कूलेटिंग एरिया में गहन जांच-पड़ताल की। अभियान के दौरान यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई।

    जीआरपी टीम ने स्टेशन पर मौजूद ट्रेनों, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज और प्रवेश-निकास द्वारों पर विशेष नजर रखी। इस दौरान बिना कारण स्टेशन पर घूम रहे लोगों को चेतावनी दी गई, वहीं कुछ को स्टेशन परिसर से बाहर भी किया गया। चेकिंग के दौरान अवैध वस्तुओं, नशीले पदार्थों और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि गुरूवार को देश के प्रधानमंत्री का आगमन लखनऊ होने पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। जिन्होने बताया कि लखनऊ की ओर आने व जाने वाली ट्रेनों में भी चेकिंग अभियान चलाया गया है।