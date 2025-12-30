यूपी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, कभी भी ऑटोमेटिक कट सकती है आपके घर की बिजली!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले वे विद्युत उपभोक्ता जिनके एकाउंट में निगेटिव बैलेंस है उनके घर की बिजली कभी भी आटोमेटिक कट सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तत्काल अपने कनेक्शन पर रिचार्ज कर एकाउंट पाजीटिव कर लें। कारपोरेशन द्वारा इस समय आकर्षक बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से बकाया धनराशि जमा कर दें।