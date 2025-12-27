UPPCL: आपके घर लगा स्मार्ट मीटर फिर बदला जाएगा! बिजली विभाग का बड़ा फरमान जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के दो लाख बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में चार साल पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। एक निजी कंपनी के माध्यम से यह काम करवाया गया था। फिर बचे हुए अन्य उपभोक्ताओं के परिसर में नए सिरे से दूसरी कंपनी के जरिए स्मार्ट मीटर और आधुनिक वाले लगवाने की प्रकिया शुरू कर दी।

शहर में दो तरह के स्मार्ट मीटर हो गए। इनकी रीडिंग, इनकी मरम्मत जैसी कई समस्याएं सामने आने लगी। पहले जिस कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाए थे, उसने साफ्टवेयर अपडेट करने के लिए साफ यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके समझौते में यह शर्ते नहीं है।

अगर यह सुविधा लेनी है तो नई दर पर उसे पैसे दिए जाए। फिलहाल सालों से चल रही कवायद से उपभोक्ता और अभियंता को निजात मिलने जा रही है। क्योंकि उपभोक्ता की मीटर रीडिंग, मीटर खराब होने पर उसे बदलने जैसी समस्याएं आ रही थी। अब एक ही कंपनी यह काम करेगी। इसलिए सभी मीटर फिर बदले जाएंगे।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार कहते हैं कि मध्यांचल के लखनऊ व बरेली में करीब सवा तीन लाख उपभोक्ताओं के परिसर में यह मीटर लगे हैं। नए प्री पेड स्मार्ट मीटर जो लगाए जाएंगे, वह बिल्कुल अपडेट होंगे। इसके एवज में उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं किया जाएगा।