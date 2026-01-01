यूपी के स्कूलों की फिर से बदल गई टाइमिंग, छुट्टियों को लेकर भी अपडेट
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल शुक्रवार से नए समय पर खुलेंगे। ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 29 दिसंबर ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित सभी स्कूल शुक्रवार से बदले हुए समय पर खुलेंगे। ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 29 दिसंबर से एक जनवरी तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया था। अवकाश समाप्त होने के बाद दो जनवरी से माध्यमिक विद्यालय फिर से खुलेंगे, लेकिन समय में बदलाव किया गया है।
शुक्रवार से माध्यमिक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूल का समय एक घंटा कम किया गया है। इससे पहले माध्यमिक विद्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक था। अब सभी माध्यमिक स्कूलों को नए समय के अनुसार ही शिक्षण कार्य करना होगा।
वहीं, परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार एक जनवरी से 14 जनवरी तक रहेगा। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के लिए घोषित अवकाश के दौरान तीन जनवरी, शनिवार को हजरत अली के जन्म दिवस के कारण अवकाश रहेगा। हालांकि अभी कुछ जिलों में ठंड को देखते हुए स्थानीय स्तर पर छुट्टी की गई है।
