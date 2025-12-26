लखनऊ में हादसों का शुक्रवार, महिला समेत चार लोगों की मौत; तीन लोग घायल

जागरण टीम, लखनऊ। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई। घटनाओं में तीन लोग घायल भी हुए हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को कब्जे में लिया। हादसे पीजीआइ, बिजनौर, मोहनलालगंज और निगोहां इलाके में हुए हैं।



गोंडा निवासी 42 वर्षीय अनीता पांडे की बेटी डाली वृंदावन कालोनी में रहकर पीजीआइ अस्पताल में नौकरी करती हैं । अनीता के बेटे रोहन ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले उनकी मां डाली से मिलने के लिए गांव से आई थी। बुधवार की सुबह वह वृंदावन कालोनी में ही रहने वाले एक रिश्तेदार के घर डाली के साथ गई थी। शाम को रिश्तेदार आर्यन त्रिपाठी स्कूटी से डाली और अनीता को घर छोड़ने के लिए आ रहे थे।

कालिंदी पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक ने उनकी स्कूटी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर पीछे बैठी अनीता छिटककर सड़क पर गिर गई। स्कूटी गिरने से डाली और रिश्तेदार आर्यन भी चोटिल हुए। राहगीरों की मदद से तीनों को अस्पताल भेजा गया जहां अनीता को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य दोनों घायलों का इलाज जारी है।

बिजनौर के परवर पश्चिम माती निवासी 23 वर्षीय अनुराग सिंह टेंट व्यवसायी हैं। बुधवार को बाइक लेकर घर से किसी काम के लिए निकले थे। रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में अनुराग को गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान अस्पताल में अनुराग की मौत हो गई। कार चालक की पहचान मोहनलालगंज निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। बिजनौर इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है।

रायबरेली रोड के ईश्वरीखेड़ा निवासी अखिलेश किसी काम से मोहनलालगंज की तरफ जा रहे थे। मोहनलालगंज में फुलवरिया मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रायबरेली रोड पर मोहनलालगंज के गौरा में टेंपो और कार में टक्कर हो गई। हादसे में निगोहां निवासी टेंपो सवार आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए ट्रामा सेंटर में नाजुक हालत में उनका इलाज चल रहा है।



मजदूर को टक्कर मारने के बाद पलटी एसयूवी

निगोहां के टिकरा गांव निवासी 25 वर्षीय कुलदीप मजदूरी करते थे। गुरुवार शाम वह निगोहां कस्बे से बाइक से घर लौट रहे थे। हरवंश खेड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने कुलदीप की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे बोर्ड को तोड़ते हुए दूसरी पटरी पर जाकर पलट गई। घटना में कुलदीप गंभीर घायल हो गए।