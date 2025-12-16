लखनऊ में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से 10 फीट उछलकर सड़क पर गिरा सुरक्षा गार्ड, हुई मौत
लखनऊ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने गार्ड को टक्कर मार दी, जिससे वह 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर गिर गय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर के सृजन विहार गेट नंबर एक के पास खाना खाकर लौट रहे उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी में तैनात कर्मचारी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
देवरिया के सलेमपुर निवासी 47 वर्षीय अखिलेश चौबे सुरक्षा वाहिनी में सुरक्षाकर्मी थे। रविवार की रात वह खाना खाने गए थे और वहां से लौट रहे थे। सृजन विहार गेट नंबर एक के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से वह लगभग 10 फीट उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर सड़क से टकराने के चलते वह लहूलुहान हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
गोमती नगर इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिवारजन को सौंप दिया गया है। परिवार ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
