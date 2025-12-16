लखनऊ में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से 10 फीट उछलकर सड़क पर गिरा सुरक्षा गार्ड, हुई मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर के सृजन विहार गेट नंबर एक के पास खाना खाकर लौट रहे उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी में तैनात कर्मचारी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।



देवरिया के सलेमपुर निवासी 47 वर्षीय अखिलेश चौबे सुरक्षा वाहिनी में सुरक्षाकर्मी थे। रविवार की रात वह खाना खाने गए थे और वहां से लौट रहे थे। सृजन विहार गेट नंबर एक के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।