लखनऊ पहुंचीं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें, इकाना स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अभ्यास कर परखेंगी तैयारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सोमवार को लखनऊ पहुंच गईं। यूपीसीए के अनुसार, दोनों टीमें इस मैच से पहले मंगलवार को इकाना स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अभ्यास कर तैयारी परखेंगी।

शेड्यूल के मुताबिक, भारतीय टीम शाम चार बजे से कोच गौतम गंभीर एवं कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में अभ्यास कैंप में हिस्सा लेगी। भारतीय खिलाड़ी मैदान में करीब तीन घंटे बिताएंगे। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का फॉर्म में आना जरूरी है। हालांकि, ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से एक और अच्छी पारी की उम्मीद की जा रही है। द. अफ्रीका की टीम भी मैच में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मेहमान टीम सीरीज में 2-1 से पीछे है।

यदि इस मुकाबले में वह हारते हैं तो मैच के साथ सीरीज भी गंवा बैठेंगे। ऐसे में अफ्रीकी खिलाड़ी मुकाबले से पहले मैदान में अपनी तैयारी को धार देंगे।

बड़ा स्कोर बनने के आसार सूत्रों के अनुसार, भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबला पिच नंबर-चार पर होगा, जो लाल मिट्टी से बनी है। इस पिच पर अभी तक औसत स्कोर 175 रन रहा है। ऐसे में इस मुकाबले में भी बड़े स्कोर के आसार हैं। ठंड के चलते ओस भी मैच में अहम भूमिका निभा सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी।