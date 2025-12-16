Language
    लखनऊ पहुंचीं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें, इकाना स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अभ्यास कर परखेंगी तैयारी

    By Vikash Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    इकाना स्टेडियम

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सोमवार को लखनऊ पहुंच गईं। यूपीसीए के अनुसार, दोनों टीमें इस मैच से पहले मंगलवार को इकाना स्टेडियम की दूधिया रोशनी में अभ्यास कर तैयारी परखेंगी।

    शेड्यूल के मुताबिक, भारतीय टीम शाम चार बजे से कोच गौतम गंभीर एवं कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में अभ्यास कैंप में हिस्सा लेगी। भारतीय खिलाड़ी मैदान में करीब तीन घंटे बिताएंगे।

    भारत के लिए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का फॉर्म में आना जरूरी है। हालांकि, ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से एक और अच्छी पारी की उम्मीद की जा रही है। द. अफ्रीका की टीम भी मैच में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मेहमान टीम सीरीज में 2-1 से पीछे है।

    यदि इस मुकाबले में वह हारते हैं तो मैच के साथ सीरीज भी गंवा बैठेंगे। ऐसे में अफ्रीकी खिलाड़ी मुकाबले से पहले मैदान में अपनी तैयारी को धार देंगे।


    बड़ा स्कोर बनने के आसार

    सूत्रों के अनुसार, भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबला पिच नंबर-चार पर होगा, जो लाल मिट्टी से बनी है। इस पिच पर अभी तक औसत स्कोर 175 रन रहा है। ऐसे में इस मुकाबले में भी बड़े स्कोर के आसार हैं। ठंड के चलते ओस भी मैच में अहम भूमिका निभा सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी।

    वाहन पार्किंग व्यवस्था

    पास वाले वाहन अहिमामऊ से एचसीएल की तरफ जाकर वाटर टैंक तिराहा से प्लासियो के रास्ते चिन्हित पार्किंग में पहुंचेंगे। जिनके पास वाहन पास नहीं हैं, वे अहिमामऊ से एचसीएल होकर जाएंगे। पहले आने वाले वाहन स्वामियों को प्लासियो माल में पार्किंग दी जाएगी। प्लासियो माल की पार्किंग भरने पर वाटर टैंक तिराहे से एचसीएल के बीच पार्किंग सुविधा रहेगी।

    दो पहिया वाहन यहां किए जाएंगे पार्क

    दो पहिया वाहन अहिमामऊ से एचसीएल तिराहा होते हुए प्लासियो माल के पीछे पार्क किए जाएंगे। वीवीआईपी और वीआईपी के साथ आने वाले स्कोर्ट स्टेडियम से वापस माल और पीएचक्यू के पीछे वाली सड़क पर वाहन पार्क करेंगे।

    स्टेडियम के पास वाहन पार्क नहीं होंगे। प्लासियो माल के सामने या स्टेडियम के सामने इधर-उधर अवैध पार्किंग करने पर गाड़ी उठायी जाएगी।

    इन बातों का भी ध्यान रखें

    • टिकट पर क्यूआर कोड दर्ज होगा, जिसको स्कैन करने पर पार्किंग स्थलों का विवरण मैप के साथ में दिखेगा।
    • वीआईपी के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों को स्टेडियम के अंदर बिना पास अनुमति नहीं होगी।
    • टिकट की हार्ड कापी के बिना स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। मैच के दिन कोई काउंटर नहीं खुलेगा।
    • मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले तक प्रवेश दिया जाएगा।
    • स्टेडियम से निकलने के बाद दोबारा आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
    • कोई व्यक्ति बिना ड्यूटी कार्ड या टिकट के स्टेडियम में प्रवेश नहीं करेगा, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।