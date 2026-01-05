गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे होगी लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी, क्रम तय करने के लिए निकली लॉटरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी होगी। सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) कार्यालय में 22 संस्थाओं, विभागों की झांकी का क्रम तय करने के लिए एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई।

आयोजन समिति के नोडल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया, लॉटरी में 22 विभागों व संस्थाओं ने प्रतिभाग किया। इसमें पहले नंबर पर लखनऊ पब्लिक स्कूल व कॉलेज, दूसरे पर पर्यटन निदेशालय, तीसरे पर इरम एजूकेशनल सोसाइटी रही। ऐसे ही क्रमश: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सिटी मांटेसरी स्कूल, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की झांकी रहेगी।