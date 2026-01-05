Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे होगी लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी, क्रम तय करने के लिए निकली लॉटरी

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:32 PM (IST)

    गणतंत्र दिवस परेड में लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी सबसे आगे होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में 22 संस्थाओं की झांकी का क्रम तय करने के लिए लॉटरी नि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे होगी लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे लखनऊ पब्लिक स्कूल की झांकी होगी। सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) कार्यालय में 22 संस्थाओं, विभागों की झांकी का क्रम तय करने के लिए एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई।

    आयोजन समिति के नोडल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया, लॉटरी में 22 विभागों व संस्थाओं ने प्रतिभाग किया। इसमें पहले नंबर पर लखनऊ पब्लिक स्कूल व कॉलेज, दूसरे पर पर्यटन निदेशालय, तीसरे पर इरम एजूकेशनल सोसाइटी रही।

    ऐसे ही क्रमश: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सिटी मांटेसरी स्कूल, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की झांकी रहेगी।

    वहीं, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं कल्याण, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, पुलिस विभाग (यातायात), उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश वन विभाग की झांकी रहेगी।