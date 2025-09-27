यूपी में अब नदियों को पार करना होगा आसान, 15 अक्टूबर तक चालू हो जाएंगे ये 101 पांटून पुल

नदियों पर बने पांटून पुल हटने से लोगों को हो रही परेशानी जल्द दूर होगी। लोक निर्माण विभाग 15 अक्टूबर तक 101 पांटून पुलों को फिर से शुरू करने की तैयारी में है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। हर साल नदियों पर ये पुल बनाए जाते हैं जो 14 जून तक खुले रहते हैं। बजट में देरी हुई थी पर अब स्वीकृत हो गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नदियों पर बनाए गए पांटून पुलों को जून में हटा दिए जाने से नदियों को पार करने के लिए लंबा सफर तय कर रहे क्षेत्रीय लोगों की मुश्किलें जल्द ही आसान हो जाएंगी। पांटून पुलों को बनाने का काम जल्द शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

15 अक्टूबर तक सभी 101 पांटून पुलों को फिर से यातायात के लिए चालू कर देने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने पांटून पुलों को बांधने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दिया गया है। गौरतलब है कि हर वर्ष प्रदेश की नदियों में उन स्थानों पर पांटून पुल बनाए जाते हैं जहां पर पुल जरूरी हैं, लेकिन अभी बन नहीं सके हैं। पांटून को एक दूसरे से बांधकर नदियों पर पुल बनाने का काम हर वर्ष 15 अक्टूबर तक किया जाता है। ये पांटून पुल 14 जून तक यातायात के लिए खुले रहते हैं।

वर्षा ऋतु से पहले 15 जून को सभी पांटून पुल हटा दिए जाते हैं। पुल हटाने के बाद पांटूनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता ताकि बाढ़ आने की स्थिति में पांटून बहें नहीं। पांटून पुल बनाने के लिए अगस्त महीने में ही बजट जारी कर दिया जाता रहा है, इस बार बजट जारी करने में विलंब हुआ है। बजट स्वीकृतियां जारी करने में विलंब होने पर डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष एनडी इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ ही पीडब्ल्यूडी के राज्यमंत्री बृजेश सिंह से मुलाकात कर उन्हें भी इस दिक्कत से अवगत कराया था।