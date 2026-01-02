चारबाग के 80 होटल की पुलिस ने की चेकिंग, 15 से अधिक होटलों में मिली लापरवाही; अब होगा एक्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग इलाके में गुरुवार को डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव की अगुवाई में 80 से ज्यादा होटल की चेकिंग की गई। जांच के दौरान 15 होटलों में बड़ी लापरवाही मिली, जिन्हें नोटिस जारी की गई। वहीं, दस होटल में नियम पूरे नहीं हो सकते तो उनका लाइसेंस रद करने के लिए पत्राचार किया जाएगा।



डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 80 से अधिक होटलों की जांच की गई। होटलों में लगे सीसी कैमरों और एंट्री रजिस्टर को देखा गया। इस दौरान करीब 15 से अधिक ऐसे होटल मिले, जहां न तो रजिस्टर में इंट्री थी और कैमरे लगे हुए थे। इसके चलते पुलिस ने होटल मालिक को नोटिस जारी किया।