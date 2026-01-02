Language
    चारबाग के 80 होटल की पुलिस ने की चेकिंग, 15 से अधिक होटलों में मिली लापरवाही; अब होगा एक्शन

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:29 PM (IST)

    लखनऊ के चारबाग इलाके में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में 80 से अधिक होटलों की जांच की गई। इस दौरान 15 से ज्यादा होटलों में लापरवाही म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चारबाग इलाके में गुरुवार को डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव की अगुवाई में 80 से ज्यादा होटल की चेकिंग की गई। जांच के दौरान 15 होटलों में बड़ी लापरवाही मिली, जिन्हें नोटिस जारी की गई। वहीं, दस होटल में नियम पूरे नहीं हो सकते तो उनका लाइसेंस रद करने के लिए पत्राचार किया जाएगा।

    डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 80 से अधिक होटलों की जांच की गई। होटलों में लगे सीसी कैमरों और एंट्री रजिस्टर को देखा गया। इस दौरान करीब 15 से अधिक ऐसे होटल मिले, जहां न तो रजिस्टर में इंट्री थी और कैमरे लगे हुए थे। इसके चलते पुलिस ने होटल मालिक को नोटिस जारी किया।

    वहीं, दस होटल ऐसे भी पाए गए, जहां कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसे में इनका रजिस्ट्रेशन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान डीसीपी मध्य विक्रांत वीर, एडीसीपी पश्चिम धनंजय कुशवाहा, एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, एसीपी बाजारखाला व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।