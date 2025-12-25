राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण में दस हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात; PAC, RAF, ATS व NSG भी होंगी तैनात

एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक विशेष निगरानी, ब्रीफिंग, माक ड्रिल और तकनीकी निगरानी

124 पुलिस अधिकारी के साथ-साथ पीएसी, आरएएफ, एटीएस व एनसजी भी होंगी तैनात जागरण संवाददाता, लखनऊ। हरदोई रोड स्थित नवनिर्मित “राष्ट्र प्रेरणा स्थल” का लोकर्पण 25 दिसंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हैं। इसे देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एटीएस व एनसजी के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में 124 पुलिस के अधिकारी और 9829 पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किये गये हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के नेतृत्व में 21 दिसंबर से 24 दिसंबर की रात तक पूरे कमिश्नरेट में विशेष सुरक्षा अभियान “आपरेशन पहचान”चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के सभी इलाकों में बाहर से आकर रह रहे किरायेदारों और व्यक्तियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

बीट प्रभारियों द्वारा मकान मालिकों को जागरूक कर किरायेदारों का विवरण जुटाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर शहर के सभी होटल, लाज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लबों के साथ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यहां ठहरे लोगों की आइडी, ठहरने का कारण और रजिस्टर का मिलान किया जा रहा है।

संदिग्ध वाहनों और वस्तुओं की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही अमौसी एयरपोर्ट से राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक जाने वाले दोनों वैकल्पिक मार्गों के दोनों ओर तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित झुग्गी-झोपड़ियों और वहां रहने वाले लोगों का गहन सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

पूरे सुरक्षा अभियान की समीक्षा प्रतिदिन सुबह छह बजे कंट्रोल रूम से की जा रही है। सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ब्रीफिंग, मॉक ड्रिल और तकनीकी निगरानी सभी पुलिस, प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त ब्रीफिंग कर ड्यूटी प्वाइंट, रूट प्लान और वीवीआईपी प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। रूट रिहर्सल, मेडिकल रिस्पांस और भीड़ प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल भी कराई गई है। पूरे क्षेत्र की 24×7 सीसीटीवी निगरानी एक विशेष कंट्रोल रूम से होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सतत निगरानी रहेगी। कार्यक्रम के दिन विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा, जिसकी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है।

बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा कार्यक्रम स्थल और मार्गों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है। सशस्त्र क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी), रिजर्व पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा एनएसी की दो टीमें (स्नाइपर व एंटी-ड्रोन), एटीएस की एक टीम, एंटी-ड्रोन, एंटी माइंस और एंटी-सबोटाज टीमें भी तैनात रहेंगी।

भारी पुलिस बल तैनात सुरक्षा व्यवस्था में सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलआईयू, पीएसी और आरएएफ के हजारों जवान लगाए गए हैं। डीसीपी से लेकर कांस्टेबल स्तर तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

इसके लिए सिविल फोर्स 10 डीसीपी, 19 एडीसीपी, 46 एसीपी, 118 इंस्पेक्टर, 905 एसआई, 209 महिला एसआई, 2748 हेड कांस्टेबल-कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल 922, 18 कंपनी पीएसी, आरएएफ 4 कंपनी तैनात किये गये हैं। वहीं, यातायात व्यवस्था के लिए तीन डीसीपी, 7 एडीसीपी, 18 एसीपी, 52 इंस्पेक्टर, 374 एसआई, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल 1405, एलआईयू के 5 डीसीपी, 16 एसीपी, 19 इंस्पेक्टर, 88 एसआई, 5 महिला एसआई, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल 159, महिला कांस्टेबल 75, डीएफएमडी 120, बीडीडीएस 8 तैनाती की गई है।