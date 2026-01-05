लखनऊ में पुलिस ने दिवंगत मेजर का मकान कब्जा करने वाले एक और मददगार को दबोचा, गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी
गाजीपुर पुलिस ने सोमवार को इंदिरानगर ए ब्लॉक में स्थित दिवंगत मेजर के मकान पर कब्जा करने वाले सरगना का साथ देने वाले सत्यम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गाजीपुर पुलिस ने सोमवार को इंदिरानगर ए ब्लॉक में स्थित दिवंगत मेजर के मकान पर कब्जा करने वाले सरगना का साथ देने वाले सत्यम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य तीन आरोपितों को चिंह्नित कर गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी समेत अन्य इलाकों में दबिश दे रही है।
डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित वाराणसी के लंका निवासी सत्यम पांडेय है। यहां अर्जुनगंज में ओमेक्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता था। सत्यम पांडेय गिरोह के सरगना बलवंत का मददगार था। चूंकि सत्यम लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। इसलिए उसे लखनऊ की भौगोलिक जानकारी के साथ ही यहां के कई सरकारी महकमों में भी उसकी पैठ थी।
गिरोह के बलवंत यादव उर्फ बबलू निवासी चंदौली सय्यद राजा मडई नारायणपुर और मनोज यादव निवासी दाउदपुर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया था। अब चंदौली के सकलडीहा भुतौला के रहने वाले शिव जियावन, जौनपुर चंदवक के सोनू उर्फ स्वामीकांत, राजीव और खुद को मेजर विपिन चंद्र भट्ट बताकर वसीयत करने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।