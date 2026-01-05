जागरण संवाददाता, लखनऊ। गाजीपुर पुलिस ने सोमवार को इंदिरानगर ए ब्लॉक में स्थित दिवंगत मेजर के मकान पर कब्जा करने वाले सरगना का साथ देने वाले सत्यम पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य तीन आरोपितों को चिंह्नित कर गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी समेत अन्य इलाकों में दबिश दे रही है।

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित वाराणसी के लंका निवासी सत्यम पांडेय है। यहां अर्जुनगंज में ओमेक्स अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता था। सत्यम पांडेय गिरोह के सरगना बलवंत का मददगार था। चूंकि सत्यम लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। इसलिए उसे लखनऊ की भौगोलिक जानकारी के साथ ही यहां के कई सरकारी महकमों में भी उसकी पैठ थी।