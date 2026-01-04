लखनऊ में जाम ना हटाने पर तीन चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, नए साल के पहले दिन फेल हुई थी ट्रैफिक व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नव वर्ष के पहले दिन लगे भीषण ट्रैफिक जाम को लेकर पुलिस विभाग ने जिम्मेदारी तय करते हुए शनिवार देर शाम कई उपनिरीक्षक और निरीक्षकों पर कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने तीन चौकी इंचार्जों को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं, दो चौकी इंचार्जों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसीपी ट्रैफिक को पत्र लिखा है।

डीसीपी पश्चिम ने बताया कि सतखंडा चौकी इंचार्ज सत्येंद्र प्रताप, रूमी गेट चौकी इंचार्ज कुलदीप कुशवाहा और हुसैनाबाद चौकी इंचार्ज दिलीप चौबे को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं रिवर बैंक कालोनी चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह और पुराने हाईकोर्ट चौकी इंचार्ज विनोद सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

डीसीपी ट्रैफिक को भी भेजी गई रिपोर्ट इसके अलावा चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जमानत अब्बास के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसीपी ट्रैफिक को रिपोर्ट भेजी गई है। इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते नए वर्ष के पहले दिन प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा।