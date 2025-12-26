पीएम टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने वाले 2 पुल बनकर तैयार, एक दर्जन से अधिक गांवों को मिलेगा फायदा
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक साल से पीएम टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे दो सेतु बनकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने 212 मीटर के दो पुलों को निर्धारित समय से पहले बनाकर अपनी दक्षता एक बार फिर प्रमाणित कर दी है। 31 दिसंबर 2025 तक सिविल का बचा हुआ एक से डेढ़ प्रतिशत काम भी पूरा करने का दावा किया गया है। वहीं 15 जनवरी 2026 तक फिनिशिंग का काम भी खत्म कर लिया जाएगा।
इसके बाद इस सेतु पर लोग चल सकेंगे। यह सेतु पीएम टेक्सटाइल मित्र पार्क में काम करने वाले हजारों कर्मियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस सेतु को मार्च 2026 तक बनाना था। फिर अभियंताओं ने दावा किया कि इसे दिसंबर 2025 में बना देंगे, अब गुणवत्ता परक सेतु बनाने का काम भी निगम के अभियंताओं ने कर दिखाया है। गोमती नदी के ऊपर से यह सेतु पीएम टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने के लिए बनाया जा गया है।
इस सेतु के बनने से सबसे अधिक लाभ एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को भी होगा। अभी ग्रामीण के लोगों को अपने गंतव्यों पर जाने के लिए तीन से चार किमी. का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। खास बात है कि एक सेतु से लोग चढ़ सकेंगे और दूसरे सेतु से उतर सकेंगे। कुल मिलाकर जनवरी 2026 में वाहन इस सेतु पर फर्राटा भर सकेंगे।
अगल-बगल बने प्रत्येक सेतु की लंबाई 212 मीटर रखी गई है। इन सेतु के बन जाने से मलिहाबाद के अटारी गांव में बन रहे प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। वर्तमान में लोगों को अटारी तक पहुंचने के लिए जेहटा गांव का रास्ता अपनाना पड़ता है।
रैथा सेतु से पीएम टेक्सटाइल पार्क मात्र नौ किमी. की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इस प्रोजेक्ट पर करीब 44.11 करोड़ खर्च कर रहा है। सेतु निगम के अभियंता बताते हैं कि पीएम टेक्स्टाइल पार्क बनने की घोषणा हाेने के चंद सप्ताह में ही इस सेतु का खाका तैयार कर लिया गया था। यह सेतु रैथा गांव से उठेगा और कोलवा गांव में उतरेगा।
सड़क चौड़ीकरण का काम लोनिवि करा रहा
पीएम टेक्स्टाइल पार्क को जाने वाली रोड के चौड़ीकरण का काम लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) करा रहा है। लोनिवि के अभियंताओं ने बताया कि फोर लेन रोड होने से प्रधानमंत्री टेक्सटाइल जाने वाले हल्के व भारी वाहनों को भी सहूलियत होगी। भविष्य में इस टेक्सटाइल पार्क जहां हजारों लोगों को रोजगार देगा, वहीं लखनऊ में यह पार्क नई इबारत भी लिखेगा।
