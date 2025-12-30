लखनऊ में दुकानदार को राड से पीटकर किया घायल, सिर में लगे छह टांके

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के सेवई इलाके में 28 दिसंबर की रात नकाबपोश बदमाशों ने एक पान दुकानदार पर लोहे की राड से हमला कर दिया। घटना में उसे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित राम जितेश ने बताया कि वह रात में अपनी गुमटी के पास सो रहा था। इसी दौरान मुंह बांधे बंगाली नाम के व्यक्ति के साथ छह अन्य लोग आए और उन्होंने गुमटी पलट दी।

गुमटी के नीचे दबने से वह घायल हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। घटना में राम जितेश के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मारपीट, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।