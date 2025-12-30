Language
    एसीपी का लाभ नहीं मिला तो राजकीय नर्सेस संघ करेगा आंदोलन, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को दिया ज्ञापन

    By Amit Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय नर्सेस संघ के प्रतिनिधि मंडल ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. रतन पाल सिंह सुमन से सोमवार को मुलाकात करके सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) का लाभ देने की मांग की है।

    महामंत्री अशोक कुमार ने उन्हें बताया कि नर्सिंग संवर्ग को एसीपी वर्ष 2023 में दिया गया था। अब वर्ष 2025 समाप्त होने जा रहा है। संवर्ग को दो साल से एसीपी को इंतजार है।जबकि शासनादेश के अनुसार एक वर्ष में दो बार एसीपी का लाभ मिलना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि यदि सात जनवरी तक संघ की मांग पूरी नहीं की गई तो आठ जनवरी से आंदोलन किया जाएगा। अशोक कुमार ने बताया कि नर्सिंग संवर्ग को 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी होने पर एसीपी देने का प्रावधान है। वर्तमान में पहली एसीपी के लिए 500 से अधिक नर्सों की सूची प्रस्तावित थी। इसमें से सिर्फ 96 को ही लाभ दिया गया।

    400 से अधिक नर्सों को सेवा का 10 साल पूरा होने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिला है। इसी तरह 16 और 26 साल सेवा पूरी करने वालों को दूसरी व तीसरी एसीपी नहीं दी गई है।

    उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी राजकीय नर्सेस संघ के अधिवेशन में मांगे पूरी करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक एक पर भी आदेश नहीं हुआ है। अब महानिदेशक को ज्ञापन देकर मांग पूरी करने का अनुरोध किया गया है।

    प्रतिनिधि मंडल में कोषाध्यक्ष गीतांशु वर्मा, संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार और कार्यकारिणी सदस्य स्मिता मौर्य भी मौजूद थीं। महानिदेशक ने दो दिन के अंदर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।