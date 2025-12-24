Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोपहर तीन बजे से हजरतगंज में नो एंट्री, लखनऊ में क्रिसमस को लेकर रहेगा डायवर्जन

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस के चलते दोपहर तीन बजे से वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यातायात को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात कमले ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिसमस को लेकर हजरतगंज में महात्मा गांधी मार्ग पर दोपहर तीन बजे से वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि तीन बजे से शुरू हुआ डायवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपात स्थिति में लोग यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर भी फोन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हजरतगंज चौराहे से अल्का तिराहा और मेफेयर तिराहा, अल्का तिराहे से बैंक आफ इंडिया तिराहे तक सड़क पर वाहन की पार्किंग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। कार्यक्रम में आने वाले वाहन सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर और सड़क के किनारे एक लाइन में पार्क किए जाएंगे। मल्टीलेवल पार्किंग में भी वाहनों को पार्क किया जा सकता है।

    यह रहेगी व्यवस्था:-

    - सुभाष/परिवर्तन चौक चौराहे से सामान्य यातायात मेफेयर, अल्का होते हुये हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं जाएगा। इसे अशोक लाट चौराहा, कैसरबाग, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, चिरैयाझील से सिकन्दरबाग, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर भेजा जाएगा।
    - के डी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से सामान्य यातायात हिन्दी संस्थान की ओर नहीं जाएगा। इसे स्टेट बैंक तिराहा, चिरैयाझील से सहारागंज, सिकन्दरबाग या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की तरफ से रवाना किया जाएगा।
    - हिन्दी संस्थान से सामान्य यातायात मेफेयर की ओर नहीं आ सकेगा बल्कि यह चिरैयाझील से सहारागंज, सिकन्दरबाग या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
    - मेफेयर तिराहे से सामान्य यातायात अल्का तिराहे की ओर नहीं आ सकेगा। इसे लालबाग चौराहा या बाल्मिकी तिराहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा होकर भेजा जाएगा।
    - अल्का तिराहे से सामान्य यातायात बैंक आफ इंडिया तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेफेयर तिराहा या बाल्मिकी तिराहा होकर भेजा जाएगा।
    - बैंक आफ इंडिया तिराहा/लीला टाकीज तिराहे से सामान्य यातायात अल्का या कैथेड्रिल स्कूल की तरफ नहीं जा सकेगा बल्कि यह नवल किशोर रोड/लारेन्स टेरेन्स कालोनी होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।
    - डनलप तिराहे से सामान्य यातायात बैंक आफ इंडिया या अल्का तिराहे की ओर नहीं जाएगा। सप्रू मार्ग या सहारागंज होकर इसे संचालित किया जाएगा।
    - हजरतगंज चौराहे से अल्का, मेफेयर की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात सिकन्दरबाग या कैपिटल तिराहा होकर रवाना किया जाएगा।
    - मेफेयर तिराहे से अल्का तिराहा/बैंक आफ इंडिया तिराहे से शाहनजफ रोड मजार चौराहा के बीच वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।