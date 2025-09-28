Lucknow News: लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत
जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ पर रविवार को ओमेक्स वाटर स्केप्स बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यहां पर आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने छानबीन की है। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।
अनुराग ओमेक्स वाटर स्केप्स के टावर नंबर तीन के फ्लैट 902 में अपने भाई आदित्य और माता-पिता के साथ रहते थे। रविवार सुबह करीब नौ बजे अनुराग संदिग्ध परिस्थितियों में फ्लैट की बालकनी से नीचे आ गिरे। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। यह देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
भाई आदित्य ने बताया कि अनुराग बीते कुछ दिनों से अवसाद में थे। परिवार ने किसी भी आरोप से इंकार किया है। पुलिस अनुराग का मोबाइल फोन और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मामले की जांच कर रही है। अनुराग के पास से सुसाइड भी नहीं मिला है।
