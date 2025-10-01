सस्ता हो गया है रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला पानी, 15 रुपये में बेचने पर यूपी के वेंडर से वसूला गया इतना जुर्माना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेल यात्री से पानी की बोतल का एक रुपया अधिक लेना वेंडर को महंगा पड़ा। रेलवे ने वेंडर पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला है।

दरअसल ने जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने रेल नीर और अनुमोदित अन्य ब्रांड की सीलबंद पानी की बोतलों पर एक रुपये की कमी कर दी थी। अब 15 की जगह 14 रुपये की पानी की बोतलें बेचने के आदेश 22 सितंबर से प्रभावी हो गया है।