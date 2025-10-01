उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने की तैयारी में है। लगभग 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा जिसकी अधिकतम राशि 7000 रुपये हो सकती है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले बोनस और अब तीन प्रतिशत बढ़े दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के निर्णय के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को बोनस और बढ़े दर से महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले बोनस के साथ ही बढ़े दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने की घोषणा होने की उम्मीद है। पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) की दर भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि राज्य में बोनस पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियो, वर्कचार्ज व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 14.82 लाख है। इन सभी को दीपावली से पहले सरकार बोनस का तोहफा देगी। बोनस की अधिकतम राशि लगभग सात हजार रुपये रहने का अनुमान है। बोनस दिए जाने से सरकार के खजाने पर लगभग 1,022 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।