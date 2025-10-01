Language
    द‍िवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा बड़ा तोहफा, DA और बोनस को लेकर आ गया ये अपडेट

    By hemant kumar srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने की तैयारी में है। लगभग 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा जिसकी अधिकतम राशि 7000 रुपये हो सकती है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले बोनस और अब तीन प्रतिशत बढ़े दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के निर्णय के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को बोनस और बढ़े दर से महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले बोनस के साथ ही बढ़े दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने की घोषणा होने की उम्मीद है। पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) की दर भी बढ़ेगी।

    गौरतलब है कि राज्य में बोनस पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियो, वर्कचार्ज व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 14.82 लाख है। इन सभी को दीपावली से पहले सरकार बोनस का तोहफा देगी। बोनस की अधिकतम राशि लगभग सात हजार रुपये रहने का अनुमान है। बोनस दिए जाने से सरकार के खजाने पर लगभग 1,022 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

    वहीं सातवें वेतनमान से आच्छादित लगभग 16 लाख राज्यकर्मी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों के महंगाई भत्ते की दर जो अभी 55 प्रतिशत है तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ 58 प्रतिशत की जानी है। इन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ सरकार जल्द देगी। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि की घोषणा हर साल की तरप इसके बाद की जाएगी। लगभग 12 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत की दर में वृद्धि का लाभ मिलेगा। डीए और डीआर वृद्धि का लाभ राज्यकर्मियों और पेंशनरों को जुलाई से मिलेगा।

