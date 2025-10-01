पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उड़ाए गुब्बारे, कहा- कर्मचारियों का असली सम्मान बुढ़ापे की लाठी बहाल करना

लखनऊ में ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कैंट रोड स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय से गुब्बारे उड़ाकर आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की गई। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन को कर्मचारियों का असली सम्मान बताया जबकि सांसद-विधायक कई पेंशन ले रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कई कर्मचारी नेता शामिल हुए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए बुधवार को आल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने गुब्बारे उड़ाए। कैंट रोड के प्रमुख अभियंता कार्यालय स्थित पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कार्यालय से गुब्बारे उड़ाकर आठवां वेतन कमीशन गठित करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। शिक्षको, कर्मचारियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम लाल यादव ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार शिक्षक व कर्मचारियों को पेंशन देने को तैयार नहीं है। सम्मान की बात करती है। कर्मचारियों का असली सम्मान बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करना है।